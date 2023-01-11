Официально представлен кроссовер Suzuki eVX 2023: полный привод и трансмиссия, как у Porsche Taycan

На автомобильной выставке в Дали компания Suzuki продемонстрировала совершенно новый кроссовер eVX. Японская автомобильная компания Suzuki официально представила новый кроссовер Suzuki eVX 2023, который в будущем породит серийный автомобиль.
На автомобильной выставке в Дали компания Suzuki продемонстрировала совершенно новый кроссовер eVX. Японская автомобильная компания Suzuki официально представила новый кроссовер Suzuki eVX 2023, который в будущем породит серийный автомобиль.
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