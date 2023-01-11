smi.today

4 202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Иванов
    Скорбим, любим, помним.Церемонию прощани...
  • Надежда Белугина
    А как же чеховское: "В человеке должно быть всё прекрасно..."?Глава комитета Го...
  • Константин Белимов
    Господин Кадыров, не создавай соревнований в убийствах, ведь без поддержки других любая бригада подвергнется уничтоже...Кадыров заявил, ч...

Официально представлен кроссовер Suzuki eVX 2023: полный привод и трансмиссия, как у Porsche Taycan

Официально представлен кроссовер Suzuki eVX 2023: полный привод и трансмиссия, как у Porsche Taycan

На автомобильной выставке в Дали компания Suzuki продемонстрировала совершенно новый кроссовер eVX. Японская автомобильная компания Suzuki официально представила новый кроссовер Suzuki eVX 2023, который в будущем породит серийный автомобиль.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх