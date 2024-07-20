Перейро сообщил, что Лунин перейдёт в «Челси», потому что никогда не нравился Анчелотти

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин близок к переходу в лондонский «Челси». По информации журналиста Альберто Перейро в соцсетях, игрок никогда не нравился главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти в повседневной жизни.
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