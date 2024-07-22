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SHAMAN связал вылет Байден из президентской гонки со своим митингом-концертом

SHAMAN связал вылет Байден из президентской гонки со своим митингом-концертом

Главной темой дня стало решение пока еще президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена снять свою кандидатуру и отказаться от борьбы за кресло лидера нации на предстоящих в ноябре текущего года выборах.

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