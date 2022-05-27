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Муж обижается, когда "бросаю" его дома

Муж обижается, когда "бросаю" его дома

Может у кого-то есть или была похожая история, как решали такие ситуации?Я люблю потусить (не в значении "пить алкоголь", а в значении выходить, встречаться с друзьями, посещать какие-то события и заведения, гулять на природе), а муж - домосед.

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