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«Мяч на стороне ХАМАС». Израиль согласен с новым предложением посредников о прекращении огня в Газе

Автор фото, AFP Во вторник глава ХАМАС Исмаил Хания заявил, что группировка получила предложение от посредников о новом прекращении огня в войне с Израилем, и он намерен обсудить этот вопрос в ходе его предстоящего визита в Каир.

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