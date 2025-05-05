«Звездная база» SpaceX официально стала городом / © Eric Gay / AP Избиратели, многие из которых работают в компании SpaceX, решили создать муниципалитет в районе Бока-Чика — небольшого участка земли на юге Техаса, где расположены стартовые площадки ракет SpaceX.
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