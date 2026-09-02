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Царьград

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ВЭФ раскрыл, как блогеры облегчают связь бизнеса и власти

ВЭФ раскрыл, как блогеры облегчают связь бизнеса и власти

На ВЭФ обсуждали роль блогеров как посредников в коммуникации между государством и бизнесом. Андрей Бетин и Дарья Левченко подчеркнули их значимость в передаче информации и привлечение внимания к специализированным темам.

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