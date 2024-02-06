Интересная жизнь с Vera Star После встречи с поддерживающими его сторонниками в Новосибирске, кандидат Борис Надеждин объявил о своем намерении посетить все города-миллионники страны.
Надеждин сделал громкое заявление. Оппозиционеры готовят провокацию в последний день выборов президента "Полдень против Путина"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Не смешите. Эта толпа за спиной бореньки - просто оплаченные которые четко знают: бабки бери - но на рожон не лезь. Ну если дураки в надежде спровоцировать народ, бабки дают, то ради Бога. Но на дело никто не пойдет. Так что оппозиция как всегда обо сралась. Кстати, не исключаю что это все - многоходовочка для выявления скрытых врагов- идиот ов надеющихся или на майдан, но, скорее всего, чтобы отчитаться за полученные гранты и желательно получить еще🤣
Ответить
38 мин.
Андрей Корпачев
При задержании предателей в плен не брать!
Ответить
32 мин.
Марина Петрова
Никто его не посадит, чтобы не было лишнего шума и протестов. Но с политической арены он уже удален. Что с идиота взять. Он никогда умом не отличался.
Ответить
28 мин.
Свежие комментарии