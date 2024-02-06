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Надеждин сделал громкое заявление. Оппозиционеры готовят провокацию в последний день выборов президента "Полдень против Путина"

Надеждин сделал громкое заявление. Оппозиционеры готовят провокацию в последний день выборов президента "Полдень против Путина"

Интересная жизнь с Vera Star После встречи с поддерживающими его сторонниками в Новосибирске, кандидат Борис Надеждин объявил о своем намерении посетить все города-миллионники страны.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Не смешите. Эта толпа за спиной бореньки - просто оплаченные  которые четко знают: бабки бери - но на рожон не лезь. Ну если дураки в надежде спровоцировать народ, бабки дают, то ради Бога. Но на дело никто не пойдет. Так что оппозиция как всегда обо сралась. Кстати, не исключаю что это все - многоходовочка для выявления скрытых врагов- идиот ов надеющихся или на майдан, но, скорее всего, чтобы отчитаться за полученные гранты и желательно получить еще🤣
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38 мин.
Андрей Корпачев
При задержании предателей в плен не брать!
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32 мин.
Марина Петрова
Никто его не посадит, чтобы не было лишнего шума и протестов. Но с политической арены он уже удален. Что с идиота взять. Он никогда умом не отличался.
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28 мин.

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