Надеждин сделал громкое заявление. Оппозиционеры готовят провокацию в последний день выборов президента "Полдень против Путина"

Людмила Лиханова

Не смешите. Эта толпа за спиной бореньки - просто оплаченные которые четко знают: бабки бери - но на рожон не лезь. Ну если дураки в надежде спровоцировать народ, бабки дают, то ради Бога. Но на дело никто не пойдет. Так что оппозиция как всегда обо сралась. Кстати, не исключаю что это все - многоходовочка для выявления скрытых врагов- идиот ов надеющихся или на майдан, но, скорее всего, чтобы отчитаться за полученные гранты и желательно получить еще🤣