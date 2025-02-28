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Евгений Люлин: «Законотворческий опыт Нижегородской области востребован на федеральном уровне»

Евгений Люлин: «Законотворческий опыт Нижегородской области востребован на федеральном уровне»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 февраля, ФедералПресс. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области признали утратившим силу закон «Об ограничении на территории Нижегородской области розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и установлении запрета на вовлечение несовершеннолетних в употребление сжиженных углеводородных газов».

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