Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» поразили технику и опорный пункт с личным составом ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны РФ Расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожили замаскированную гаубицу М777, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию, пункт управления беспилотниками и опорный пункт с личным составом ВСУ.
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