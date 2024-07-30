Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пентагон и поляки подбросили военной помощи для ВСУ

Пентагон и поляки подбросили военной помощи для ВСУ

Пентагон объявил о выделении Украине очередных двух пакетов военной помощи на общую сумму $1,7 млрд. Первый пакет на $200 млн включает системы противовоздушной обороны, боеприпасы для систем HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin.

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