Пентагон и поляки подбросили военной помощи для ВСУ

Пентагон объявил о выделении Украине очередных двух пакетов военной помощи на общую сумму $1,7 млрд. Первый пакет на $200 млн включает системы противовоздушной обороны, боеприпасы для систем HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin.
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