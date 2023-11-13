Промежуточные результаты работы по организации оборота ТКО на территории Братска обсудили на ПДК по экологии

Напомним, в феврале 2023 году в Братске был утвержден план мероприятий по образованию земельных участков для строительства комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО).
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