Аделина Сотникова: «Когда катаешься сам, волнуешься меньше, чем когда стоишь за бортиком. У тренера большая ответственность»

– Оцените выступление Камиллы Нелюбовой, которой вы помогали в подготовке к чемпионату России. Можете сравнить тренерское волнение и волнение фигуриста, которое было у вас, когда выступали сами? – Это разные эмоции и ощущения.
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