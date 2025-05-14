Секреты шоу: как Владимир Маркони готовится к новым выпускам «Поймай меня, если сможешь»

Второй сезон музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» стартует на телеканале «Россия» c 16 мая. Ведущий – шоумен и юморист Владимир Маркони дал «ФедералПресс» интервью, в котором заставит читателей посмеяться.
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