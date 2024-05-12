В Прикамье захоронили героя Великой Отечественной Войны, который пропал без вести в 1941 году

Надежда Белугина

Как переплетаются события того и этого времени. В 2020 году в нашем городе тоже захоронили останки солдата времён Великой Отечественной войны. Не могла не откликнуться на это событие. Оказалось, что в бой шли ополченцы, порой вместо сапог - лапти, а ружьё без патронов в надежде раздобыть во время боя. КАК ХОТЕЛОСЬ МНЕ ЖИТЬ! Надежда Белугина-Подюжская Шпакову Александру Силантьевичу посвящается. Я убит подо Ржевом. Большое спасибо ребятам, Что землёй сохранённый нашли именной медальон. Насмерть бились за город в боях рукопашных солдаты. Счёт погибшим в той схватке на третий пошёл миллион. Как хотелось мне жить! Только утром встревожилось сердце… Хищно всхлипнула пуля! И в цель! С каждым мигом больней… Мать земля! Дай же мне на тебя телом всем опереться… …Упорхнула душа, к стае белых примкнув журавлей… …Обессилев совсем, захлебнулся металлоискатель, Где связисты по трупам тянули свои провода. Дай Бог, силы тебе, дай Бог мужества, добрый копатель, Чтобы каждый из нас найден был без большого труда. Помнит Ржев: на крови в новый город фундамент замешан Больше, чем в Сталинграде, погибших в суровых лесах. Сколько нас полегло, (сколько слёз пролилось безутешных!) Мы в лаптях, без патронов взрывались на минных полях. Сытый, злобный фашист, чисто выбрит, высокого званья, Над Россией глумясь, над убогостью стареньких хат, Над детьми, матерями, что звери вели на закланье, Верил в силу свою и смертям нашим был очень рад. Всё же месть к ним пришла и святое возмездие свыше! Мы погибли, но встала не сломлена нечистью Русь! Я вверяю вам Память. Пусть город родной мой услышит: Мы спасли ваши жизни и этим с небес я горжусь. Я вернулся домой. Упокой здесь, Господь, мою душу. Мне теплее лежать средь родных и моих земляков. Только помните нас! Если мир вновь в России нарушат, Так же дайте отпор! Ведь ответ наш всегда был таков. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2020 Свидетельство о публикации №120092202347 ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!