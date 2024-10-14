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Пункт-А

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Сегодня электричество отключают только на улицах Астрахани

Сегодня электричество отключают только на улицах Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 14 октября, плановые отключения электричества коснутся одной Астрахани – во всех районах РЭС:  Самое короткое отключение продлится 5 часов, самое длительное – 10 часов.

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