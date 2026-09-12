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Фонбет Чемпионат КХЛ. «Барыс» примет «Амур», «Динамо» Москва и «Динамо» Минск сыграют в Санкт-Петербурге, СКА в гостях у «Сочи», «Спартак» против «Северстали»

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ.  12 сентября « Барыс » примет « Амур », СКА сыграет с « Сочи » на выезде, « Динамо » Москва и «Динамо» Минск проведут матч в Санкт-Петербурге , « Спартак » будет противостоять « Северстали ».

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