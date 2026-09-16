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Гузееву могут оштрафовать из-за поста о похудении

Гузееву могут оштрафовать из-за поста о похудении

Лариса Гузеева оказалась в центре нового скандала из-за публикации о средстве для снижения веса. На актрису пожаловались в ФАС и Роскомнадзор.

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