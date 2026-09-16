Гузееву могут оштрафовать из-за поста о похудении

Лариса Гузеева оказалась в центре нового скандала из-за публикации о средстве для снижения веса. На актрису пожаловались в ФАС и Роскомнадзор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Berliner Zeitung ...
- Berliner Zeitung ...
- Berliner Zeitung ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым