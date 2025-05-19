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Военное обозрение

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Темпы наступления ВС РФ на Константиновском направлении дают понять, что противник не успевает устанавливать минные поля

Темпы наступления ВС РФ на Константиновском направлении дают понять, что противник не успевает устанавливать минные поля

До самой Константиновки нет мощных линий обороны со всеми положенными фортификациями.

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