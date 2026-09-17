Власти Таджикистана обсудили возможный выход из МУС

Peter Dejong/AP/TASS Совет нижней палаты парламента Таджикистана обсудил проект постановления "О прекращении действия статута Международного уголовного суда (МУС)".
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