9 способов погладить вещи без утюга

Для этого подойдут влажное полотенце, фен, кастрюля и не только. Что делать, если у вас внезапно сломался утюг? Или без предупреждения отключили электричество, а надеть любимую, но мятую футболку очень хочется? Или вы уже несколько дней в путешествии и никак не получается найти утюг? Без паники.