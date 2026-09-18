CNN: искусственный интеллект едва не начал войну между США и Китаем

РЕН ТВ Весной американские военные на Ближнем Востоке едва не начали операцию против китайского судна, поверив отчету, сгенерированному искусственным интеллектом, который ошибочно указал на перевозку компонентов ядерной оружейной программы.
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