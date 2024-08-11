Водитель иномарки снес ларьки и убежал с места ДТП

В Новосибирске водитель протаранил павильон с печатной продукцией и дорожные знаки. Нарушитель сбежал с места событий Водитель белого Mazda Demio протаранил киоск с газетами и журналами на остановке «Жилмассив Волочаевский» в Дзержинском районе Новосибирска 10 августа.
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