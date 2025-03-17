📈Обзор рынка металлов на 17 марта За прошедшую неделю основная группа металлов на мировых биржах выросла, за исключением алюминия и лития.
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📈Обзор рынка металлов на 17 марта За прошедшую неделю основная группа металлов на мировых биржах выросла, за исключением алюминия и лития.
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