Ночные удары по Ирану стали самыми мощными с начала перемирия

Третья за неделю серия американских ударов охватила стратегические районы на юге Ирана, включая остров Кешм и портовые города у Ормузского пролива, а Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал военные объекты США в пяти странах региона и объявил пролив закрытым.
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