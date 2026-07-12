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Журнал «Профиль»

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Ночные удары по Ирану стали самыми мощными с начала перемирия

Ночные удары по Ирану стали самыми мощными с начала перемирия

Третья за неделю серия американских ударов охватила стратегические районы на юге Ирана, включая остров Кешм и портовые города у Ормузского пролива, а Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал военные объекты США в пяти странах региона и объявил пролив закрытым.

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