❗️⚡️Пентагон полным ходом продолжает готовить Тайвань к противостоянию с НОАК на Восточно-Китайском театре военных действий.
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❗️⚡️Пентагон полным ходом продолжает готовить Тайвань к противостоянию с НОАК на Восточно-Китайском театре военных действий.