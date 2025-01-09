В Приамурье задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв – РИА Новости. Жителя Приамурья задержали по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации, возбуждены уголовные дела, сообщает УФСБ России по Амурской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии