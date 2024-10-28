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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Майами» открыл статую Дуэйна Уэйда. В Сети ее подвергли критике

«Майами» открыл статую Дуэйна Уэйда. В Сети ее подвергли критике

«Майами» установил статую главной звезды клуба, принесшей ему 3 чемпионских титула НБА, возле входа на домашнюю арену «Касейя-центр».

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