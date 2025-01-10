На Дону жители загоревшегося из-за БПЛА дома получат выплаты

Размер выплат жителям села Чалтырь, чей дом загорелся из-за падения обломков БПЛА, будет определен после того, как комиссия оценит ущерб, сообщили 10 января в пресс-центре администрации Ростовской области.
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