Город Хотьково вошел в туристическую карту Золотого кольца России

В 2026 году город Хотьково официально стал частью «Золотого кольца России». 25 июля здесь пройдет ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково», который впервые объединит все ключевые площадки в единый историко-художественный пешеходный маршрут.
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