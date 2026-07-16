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Город Хотьково вошел в туристическую карту Золотого кольца России

Город Хотьково вошел в туристическую карту Золотого кольца России

В 2026 году город Хотьково официально стал частью «Золотого кольца России». 25 июля здесь пройдет ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково», который впервые объединит все ключевые площадки в единый историко-художественный пешеходный маршрут.

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