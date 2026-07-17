Iran Orders Power Conservation After US Hits Energy Infrastructure - IRGC Claims 'Powerful' Strike On Qatar Base Iran has on Friday warned of a "more crushing" retaliation following the conclusion of last night's sixth consecutive day of US attacks, targeting military targets and logistics infrastructure, but also civilian sites connected to the power grid.
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