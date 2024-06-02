Странные дела в Польше. Сначала сгорел хаб, затем "объявили мобилизацию", а ночью мигранты из Африки пытались прорвать границу. Совпадение?

Владимир Шалимов

Хватит нам визжать: " Они, они!.." Давно пора бить в хайло всю Гейропу, да и Пиндостану пора послать "ядерный привет" с "Посейдонами". Третий год всё СВОшничаем да постоянно скулим: "Вот они, да они!.." Честное слово, это напоминает вой старух над покойником, а не обуздание зарвавшихся врагов.