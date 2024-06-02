Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Странные дела в Польше. Сначала сгорел хаб, затем "объявили мобилизацию", а ночью мигранты из Африки пытались прорвать границу. Совпадение?

Странные дела в Польше. Сначала сгорел хаб, затем "объявили мобилизацию", а ночью мигранты из Африки пытались прорвать границу. Совпадение?

Вчера Польшу и поляков как следует взбодрили. Польское агентство печати (как в России ТАСС), разослало по своим редакциям и читателям, информацию о том, что с 1 июля в Польше стартует частичная мобилизация.

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Комментарии
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Владимир Шалимов
Хватит нам визжать: &quot; Они, они!..&quot; Давно пора бить в хайло всю Гейропу, да и Пиндостану пора послать &quot;ядерный привет&quot; с &quot;Посейдонами&quot;. Третий год всё СВОшничаем да постоянно скулим: &quot;Вот они, да они!..&quot; Честное слово, это напоминает вой старух над покойником, а не обуздание зарвавшихся врагов.
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Владимир Шалимов
А на йух нам сдался в союзниках этот Пшекистан? Мало дерьма к нам в дружбаны понабилось?
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V K
Очень интересно, а где это в Польше СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ? Видимо, совсем поляки крышей поехали...
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