«Инфантино пора уйти»: президент Ла Лиги обрушился с критикой на ФИФА и ЧМ-2026

Фото: ru.wikipedia.org Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с резкой критикой в адрес ФИФА и ее главы Джанни Инфантино, заявив, что организация чемпионата мира 2026 года наносит ущерб футболу и проводится исключительно в личных интересах руководства.
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