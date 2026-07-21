«Инфантино пора уйти»: президент Ла Лиги обрушился с критикой на ФИФА и ЧМ-2026

Фото: ru.wikipedia.org Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с резкой критикой в адрес ФИФА и ее главы Джанни Инфантино, заявив, что организация чемпионата мира 2026 года наносит ущерб футболу и проводится исключительно в личных интересах руководства.