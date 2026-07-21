НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

«Инфантино пора уйти»: президент Ла Лиги обрушился с критикой на ФИФА и ЧМ-2026

«Инфантино пора уйти»: президент Ла Лиги обрушился с критикой на ФИФА и ЧМ-2026

Фото: ru.wikipedia.org Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с резкой критикой в адрес ФИФА и ее главы Джанни Инфантино, заявив, что организация чемпионата мира 2026 года наносит ущерб футболу и проводится исключительно в личных интересах руководства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии