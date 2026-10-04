Что европейцы переняли у русских?

С петровских времен считается, что все самое передовое в России идет из Европы. А между тем русская культура также оказала значительное влияние на европейскую.
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