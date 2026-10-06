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Контрафронт

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Гватемала: Один человек погиб и еще один получил ранения, когда неизвестные открыли по ним огонь на...

Гватемала: Один человек погиб и еще один получил ранения, когда неизвестные открыли по ним огонь на рынке La Terminal de Buses в районе Лос-Майсерос, зона 4, Реталулеу, департамент Реталулеу, в ночные часы 5 октября.

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