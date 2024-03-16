Команда Nightingale рассказала о будущем игры Nightingale получила первое обновление о...

Команда Nightingale рассказала о будущем игрыNightingale получила первое обновление от разработчиков с момента выхода в ранний доступ, в котором рассказывается о том, как обстоят дела, куда они движутся, о недавнем обновлении дорожной карты и о том, чего стоит ожидатьЧитать дальше → источник.