Команда Nightingale рассказала о будущем игры Nightingale получила первое обновление о...

Команда Nightingale рассказала о будущем игрыNightingale получила первое обновление от разработчиков с момента выхода в ранний доступ, в котором рассказывается о том, как обстоят дела, куда они движутся, о недавнем обновлении дорожной карты и о том, чего стоит ожидатьЧитать дальше → источник.
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