Разрушенный мост разделил надвое село в Ставропольском крае

Село Камбулат на Ставрополье оказалось разделенным на две части из-за разрушения моста, решением проблемы жителей после обращения к президенту РФ Владимиру Путину, занялся Народный фронт, сообщает РЕН ТВ.
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