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Губернатор ХМАО Кухарук решил потратить почти 800 млн рублей на долги муниципалитетов перед поставщиками энергоресурсов

Губернатор ХМАО Кухарук решил потратить почти 800 млн рублей на долги муниципалитетов перед поставщиками энергоресурсов

После коммунальных инцидентов в городах Югры, связанных с отключением от тепла жилых домов из-за долгов муниципалитетов перед ресурсоснабжающими предприятиями, власти Ханты-Мансийского автономного округа решили рассчитаться с долгами за счет средств окружного бюджета.

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