Губернатор ХМАО Кухарук решил потратить почти 800 млн рублей на долги муниципалитетов перед поставщиками энергоресурсов

После коммунальных инцидентов в городах Югры, связанных с отключением от тепла жилых домов из-за долгов муниципалитетов перед ресурсоснабжающими предприятиями, власти Ханты-Мансийского автономного округа решили рассчитаться с долгами за счет средств окружного бюджета.
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