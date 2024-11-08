Губернатор ХМАО Кухарук решил потратить почти 800 млн рублей на долги муниципалитетов перед поставщиками энергоресурсов

После коммунальных инцидентов в городах Югры, связанных с отключением от тепла жилых домов из-за долгов муниципалитетов перед ресурсоснабжающими предприятиями, власти Ханты-Мансийского автономного округа решили рассчитаться с долгами за счет средств окружного бюджета.