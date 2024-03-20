Длительное пребывание на солнце повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование, проведенное учеными из Университета Луисвилля, США, показало, что длительное пребывание на открытом воздухе в условиях высоких температур может усугублять воспалительные процессы в организме и повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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