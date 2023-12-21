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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Все сотрудники стационаров пройдут обучение по специальной программе Все 20 ведущих многопрофильных стационаров Москвы с начала следующего года будут переведены на новые стандарты экстренной медицинской помощи.

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