Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Все сотрудники стационаров пройдут обучение по специальной программе Все 20 ведущих многопрофильных стационаров Москвы с начала следующего года будут переведены на новые стандарты экстренной медицинской помощи.
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