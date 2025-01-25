Microsoft ищет директора по ЛЭП и энергетиков Microsoft приступила к созданию команд...

Microsoft ищет директора по ЛЭП и энергетиковMicrosoft приступила к созданию команды, которая займётся вопросами совершенствования энергетической инфраструктуры с целью обеспечения питанием растущего количества ЦОД в условиях усиливающихся ограничений поставок электричества, пишет DataCenter Dynamics.
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