Microsoft ищет директора по ЛЭП и энергетиков Microsoft приступила к созданию команд...

Microsoft ищет директора по ЛЭП и энергетиковMicrosoft приступила к созданию команды, которая займётся вопросами совершенствования энергетической инфраструктуры с целью обеспечения питанием растущего количества ЦОД в условиях усиливающихся ограничений поставок электричества, пишет DataCenter Dynamics.