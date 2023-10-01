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Президент московской федерации пригрозил увольнением за мат в отношении фигуристов

Президент московской федерации пригрозил увольнением за мат в отношении фигуристов

Абдурахманов возглавил федерацию в этом году.Абдурахманов возглавил федерацию в этом году.Президент Федерации фигурного катания Москвы и руководитель «Армии фигурного катания» Антон Абдурахманов высказался о своём отношении к правам детей, занимающихся фигурным катанием.

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