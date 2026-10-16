Управляющий партнер ВМТ Консалт, Екатерина Косарева, рассказала о причинах, ведущих к блокировке банковских карт: это нетипичные снятия наличных, переводы на подозрительные номера и комментарии к платежам.
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