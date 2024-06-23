Спикер Константинов: ВСУ умышленно посылают ракеты на головы детей и женщин

Вооруженные силы Украины умышленно посылают ракеты на головы детей и женщин. Соответствующее заявление сделал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, прокомментировавший сегодняшнюю атаку ВСУ на город Севастополь.
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