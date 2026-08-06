NQ Long Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 MillionaireMind717 Looks good for a long here.
NQ Long
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NQ Long Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 MillionaireMind717 Looks good for a long here.