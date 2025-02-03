Детей из Левобережного научат делать украшения своими руками

Хотите сделать оригинальный подарок, но пока не решили, какой? Приходите в семейный центр «Преображение»? Мастер-класс от известного дизайнера пройдет в семейном центре «Преображение» в САО во вторник, 4 февраля.
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