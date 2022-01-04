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Беглый либерал: Запад готов заставить Украину забыть о Крыме

Беглый либерал: Запад готов заставить Украину забыть о Крыме

Запад готов подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений и заставить забыть о Крыме. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил бежавший из России либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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