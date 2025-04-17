Дрон запечатлел вблизи удар модернизированных ФАБ по бойцам ВСУ в Херсоне

Возможно, что среди погибших были офицеры или иностранные наемники.Военнослужащие армии России нанесли авиаудар по стратегическому пункту в Херсоне, в котором размещались боевики ВСУ и иностранные наемники.
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