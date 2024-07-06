Народы плотов

Именно плот – связанные между собой бревна – стал первым плавучим снарядом наших далеких предков. Это уж потом они придумали всевозможные каяки-умиаки, долбленые пироги и каноэ из березовой коры, а сначала все плавали именно на соединенных между собой бревнах.