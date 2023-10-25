Не стало Валентина Голубенко: из-за чего страдал легендарный советский актер?

Советский и российский актёр театра, кино и телевидения Валентин Голубенко, запомнившийся зрителям по ролям в фильмах «Вам и не снилось», «Гардемарины, вперед!», «Есенин», «Кин-дза-дза!» и многих других, ушел из жизни.