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Не стало Валентина Голубенко: из-за чего страдал легендарный советский актер?

Не стало Валентина Голубенко: из-за чего страдал легендарный советский актер?

Советский и российский актёр театра, кино и телевидения Валентин Голубенко, запомнившийся зрителям по ролям в фильмах «Вам и не снилось», «Гардемарины, вперед!», «Есенин», «Кин-дза-дза!» и многих других, ушел из жизни.

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